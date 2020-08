Marc Lavoine et Line Papin : première photo du mariage, une belle complicité

Quatre ans après leur rencontre dans les studios de France Inter, Marc Lavoine et Line Papin se sont mariés. Le 25 juillet 2020, ils ont organisé une cérémonie très discrète à Paris. Le chanteur de 57 ans et la romancière de 24 ans se sont unis dans la mairie du Ve arrondissement parisien, un mariage civil prononcé par Anne Hidalgo.

Très secrets sur leur vie privée, Line Papin et Marc Lavoine avaient voulu garder cette cérémonie intime. On sait désormais que les objectifs de Paris Match étaient les seuls autorisés pour leur mariage. Le mercredi 5 août 2020, nos confrères ont dévoilé la couverture de leur prochain numéro, consacrée à ces noces : on voit Marc Lavoine et Line Papin à bord d'un bateau, sur la Seine. Elle porte une robe de mariée couleur crème, au col arrondi et aux manches mi-longues. Son mari porte simplement un t-shirt et une veste de costume ornée de fleurs blanches. Très souriants, ils apparaissent plus complices que jamais.