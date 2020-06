Marc Lavoine : Son ex-femme Sarah célèbre leur fils Milo pour ses 10 ans

Ils se sont aimés, mariés et puis ils ont divorcé. Du mariage de Marc Lavoine avec Sarah Poniatowski (qui a pris fin en 2018), il reste malgré tout de beaux souvenirs et de très belles réussites. Parmi elles, leurs trois enfants : Yasmine, 22 ans, Roman, 13 ans, et Milo, qui fête ses 10 ans ce lundi 29 juin 2020.

En ce jour si particulier, sa maman a choisi de le mettre à l'honneur sur son compte Instagram. Sarah Poniatowski publie rarement des photos de ses enfants, sauf pour les jours particuliers et celui-ci en est un. "Joyeux anniversaire mon fils chéri. 10 ans !!!!", a commenté l'ex-femme de Marc Lavoine en légende de cette jolie photo où mère et fils posent complices. Du haut de ses 10 ans, Milo est loin d'être un inconnu, au-delà d'être d'un fils de. Il y a tout juste un an, le jeune garçon fan de foot et de Pokémon a lancé sa chaîne YouTube.