Marc Lavoine parle tendrement de Line Papin, "la femme de ma vie"

Invité dans l'émission 50' Inside le 23 mai 2020 sur TF1, Marc Lavoine a accepté d'en dire un peu plus sur celle qui partage sa vie depuis près de deux ans : Line Papin. Avec leurs 33 ans d'écart, l'artiste de 57 ans prouve une fois encore que l'amour n'a pas d'âge et a évoqué avec tendresse celle qu'il considère comme "la femme de sa vie".

Face à l'animateur Nikos Aliagas, l'interprète du titre Toi mon amour a dévoilé les secrets du clip Ma Papou, chanson dédiée mais aussi réalisé par sa compagne de 24 ans. "C'est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie Line Papin qui est une romancière, a-t-il expliqué. Elle vient d'un pays qui s'appelle le Vietnam, c'est le thème du livre de Line d'ailleurs, Des os et des filles, qui a été un succès, qui est un livre merveilleux. Et je suis ravi car quand les gens ont du talent et qu'ils travaillent beaucoup, c'est naturel et légitime qu'elle ait la reconnaissance pour son travail."

Auteure de plusieurs romans comme L'éveil (2016), Toni (2018) ou Les os des filles (2019), la jeune femme passionnée de belles lettres a trouvé en Marc son homme idéal. Complémentaires et fusionnels, Marc a une nouvelle fois exprimé librement ses sentiments et a remercié chaque jour le destin d'avoir rencontré son âme soeur : "Sa littérature, la poésie de mes parents, les mots de Gainsbourg, les mélodies... Quand on nous donne du beau à voir, la vie est plus belle."

En mars 2020, le coach de The Voice avait raconté les dessous de sa rencontre avec Line dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici diffusée sur France 2. L'artiste avait interviewé Line sur France Inter lors de la sortie de son premier roman mais ce n'est qu'à la parution de son second livre qu'il s'était enfin décidé à l'inviter au restaurant. Il expliquait : "Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plait, acceptez mon invitation à dîner'". Une magnifique histoire placée sous le signe de l'art et du romantisme.