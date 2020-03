Marc Lavoine évoque tendrement sa compagne Line Papin : "Elle enchante ma vie"

C'est avec des étoiles dans les yeux que Marc Lavoine a accepté d'évoquer sa compagne, Line Papin, sur le plateau d'On n'est pas couché le samedi 29 février 2020. Il y a quelques mois, le chanteur a sorti un triple album intitulé Les Morceaux d'amour est s'est offert un clip flambant neuf pour accompagner le premier extrait du même titre. Une ode aux sentiments, colorée, qu'il a présentée au public grâce à la jeune femme. "Le film a été réalisé par Line Papin, a-t-il rappelé sur France 2. Elle avait fait un dessin animé aussi pour la chanson Ma Papou. C'était sa chanson. Elle enchante ma vie et, voilà, c'est la première fois que je travaille avec Line. Elle a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Les Os des filles, que je recommande à tout le monde, qui est vraiment sublime. Elle a beaucoup de talent. Elle dessine et elle fait des films."

Je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers

Marc Lavoine et Line Papin se sont rencontrés durant l'année 2018. Leurs chemins se sont croisés alors qu'ils venaient tous les deux enregistrer une émission sur les ondes de France Inter. Mais la jeune auteure, 23 ans à l'époque, n'était pas vraiment incollable sur la carrière de celui – de trente-trois ans son aîné – qui s'apprêtait à devenir sa moitié. "Je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers, a-t-elle avoué dans les colonnes du magazine Gala. Mais très vite, on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs." Elle a ans doute rattrapé, depuis, cette petite lacune.

Line Papin, la rencontre la plus importante de sa vie

Dans sa pudeur, le couple égraine de-ci de-là de tendres confidences. Marc Lavoine – qui a été le mari de Sarah Poniatowski pendant vingt-trois ans et avec qui il a eu trois enfants, Yasmine, Roman et Milo – a carrément avoué que sa rencontre avec Line Papin avait été "la plus importante" de sa vie. Il lui a même écrit cette chanson, Ma Papou, dont la pochette et le clip sont illustrés du style naïf de la romancière. "Mon dernier rendez-vous, mon ultime hypothèse, peut-être es-tu l'oeuvre perdue de Vélasquez ?", entonnait-il en 2018 avec sa Line au coeur. Joli tableau...