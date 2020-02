Marc Lavoine et Line Papin : Touchante complicité pour les Souliers rouges

En 2016, Marc Lavoine avait sorti l'album Les Souliers rouges avec Coeur de Pirate et Arthur H. Plus de trois ans après, ce beau projet est devenu un magnifique spectacle musical qui se joue depuis le 31 janvier 2020 aux Folies Bergères, à Paris.

Coeur de Pirate et Arthur H ne sont pas de la partie. Loryn Nounay, véritable révélation à la voix cristalline et émouvante repérée sur Instagram, Guilhem Valayé, révélé dans la saison 4 de The Voice, en 2015, et Benjamin Siksou, finaliste de la Nouvelle Star en 2008 sont les trois artistes choisis pour incarner Les Souliers rouges (adaptation libre du conte d'Andersen Les Chaussons rouges). À l'écriture, Marc Lavoine, sur la musique de Fabrice Aboulker, compositeur à qui il doit notamment ses fameux tubes Les Yeux revolver et Pour une biguine avec toi. Pour la mise en scène, Jérémie Lippmann, et pour les chorégraphies, Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile retraitée de l'Opéra de Paris.

Si le spectacle se joue depuis plusieurs jours déjà aux Folies Bergères, une générale réservée aux journalistes et aux personnalités a été organisée dans la soirée du mardi 4 février 2020. Marc Lavoine était présent et accompagné de celle qui partage sa vie amoureuse, Line Papin.

Le chanteur de 57 ans et la romancière de 24 ans qui rencontre un joli succès avec son livre Les Os des filles (Stock) ont partagé une touchante complicité devant les photographes. Marc Lavoine a été vu enlaçant sa compagne et lui apposant un délicat baiser sur le coin de l'oeil. Line a été témoin du succès de son homme puisqu'à l'issue de la représentation, Marc Lavoine a reçu une standing ovation et a été invité à monter sur scène par Loryn Nounay, Fabrice Aboulker.

À vivre, à voir, à savourer

Présent lors de cette soirée, Nikos Aliagas n'a eu que des éloges à propos du spectacle. "Bravo @fabriceaboulker et @marclavoineofficiel pour ce conte musical entre rêve et voyage introspectif, bravo @lorynny (a star is born) @guilhemvalaye @benjaminsiksou mention spéciale pour les chorégraphies sublimes de @marieagnesgillot @tamara.fernando mise en scène @jeremielip que de belles choses et que travail fourni... et cette chanson... @perrineaelion vivre ou ne pas vivre... à vivre, à voir, à savourer !", a publié l'animateur de TF1 sur sa page Instagram. Il était accompagné de sa femme Tina.

Nikoas Aliagas et Marc Lavoine sont tous les samedis soir sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice. Marc Lavoine a d'ailleurs retrouvé deux de ses talents mardi soir : le touchant Ifé, qui l'a chamboulé lors des auditions à l'aveugle, et Antoine Delie, qui a séduit les coaches avec son interprétation de La Pluie d'Orelsan et Stromae.

Pour cette générale, Marc Lavoine a également pu compte sur la présence de Gérard Jugnot, Laurent Ruquier, Raymond Domenech, Camille Lou, Caroline Anglade, qui est enceinte, Julie de Bona ou encore celle de Fabrice Santoro.

Les Souliers rouges, aux Folies Bergères (IXe), du 31 janvier au 19 avril. Billets de 35 à 90 euros.