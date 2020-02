Line Papin, belles et rares confidences sur Marc Lavoine : "Il m'éclaire"

Depuis un peu plus de trois ans, Marc Lavoine et Line Papin vivent une belle histoire d'amour en dehors des caméras. Très discrets, ils n'évoquent que rarement leur relation dans les médias. Interrogée par Nikos Aliagas dans le dernier numéro de Gala, paru le 20 février 2020, la jeune romancière de 24 ans en a dit plus sur l'influence de son compagnon dans ses écrits.

"Il m'éclaire dans la vie de tous les jours, Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres", explique Line Papin, qui revient également sur leur rencontre. Le 29 octobre 2016, ils étaient tous les deux invités de France Inter. C'est là que la magie a opéré. "Quand je l'ai rencontré, à l'occasion d'une interview en radio, je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers. Mais très vite, on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs", poursuit Line Papin.

Line Papin s'est installée en France à l'âge de 10 ans, fuyant avec sa famille la guerre dans son Vietnam natal. Un traumatisme qui a développé un profond mal-être chez la petite fille qu'elle était et qui s'est traduit en anorexie. "J'ai eu du mal à m'habituer à Paris et à me faire à l'idée que mon présent et mon futur étaient ici et que Hanoï était le passé. Désormais, je suis heureuse de vivre en France. Je vis au présent pour l'avenir !", a-t-elle poursuivi.

Marc Lavoine semble en tous cas se sentir comme le plus heureux des hommes depuis que Line est entrée dans sa vie. "On vit une époque compliquée où il faut se planquer avec les réseaux sociaux qui déversent des conneries... En même temps, putain, on n'a qu'une seule vie, donc moi j'ai envie de la vivre pleinement ! Je suis amoureux de cette femme. C'est la plus belle lumière que la vie m'a apportée avec mes enfants. J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors, pourquoi se cacher ?", confiait le chanteur de 57 ans dans les pages de Nice Matin en août dernier.

