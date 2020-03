Marc Lavoine amoureux de Line Papin : ce qui le pousse à parler de son couple

Interviewé par Télé Loisirs, Marc Lavoine s'est confié sur la femme qui partage sa vie depuis quelques années, Line Papin. Auteure de plusieurs livres à succès comme L'éveil (2016), Toni (2018) ou Les os des filles (2019), la belle brune a fait craquer l'artiste de 57 ans par son naturel, sa douceur et sa simplicité. Malgré les 33 ans qui les séparent (Line a 24 ans), Marc assume son amour et sa relation aux yeux de tous. "Parce qu'avant d'être la femme qui partage mes jours et mes nuits, c'est surtout une romancière fantastique. J'ai envie de parler d'elle car je l'admire..." a-t-il expliqué, charmé et très épris de sa compagne.

S'il vous plait, acceptez mon invitation à dîner

Prestigieux membre du jury de l'émission The Voice, Marc était revenu plus en détails sur sa rencontre avec Line dans Ça ne sortira pas d'ici diffusée sur France 2. Face à Michel Cymes, il avait raconté : "Je suis avec une romancière qui s'appelle Line Papin et que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques années pour son premier roman. (...) Je l'ai interviewée pour Carte blanche sur France Inter, qu'on m'avait proposé. Mon attaché de presse m'a conseillé de livre son livre et donc je l'ai invitée. C'est vrai que ce livre est devenu mon livre de chevet..."

Envoûtée par la jeune femme, l'interprète du titre Les Yeux Revolver a commencé à fréquenter la romancière lorsque son deuxième livre Toni sortait en librairie. Pour sa promotion, Line avait en effet pris soin d'envoyer son deuxième ouvrage au chanteur. Un moyen subtil et délicat de lui faire comprendre son intérêt ? Peut-être. En l'occurrence, c'est à partir de ce moment que l'artiste a décidé de l'inviter pour la première fois à diner. Il explique : "Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plait, acceptez mon invitation à dîner' et puis voilà." Un très belle histoire d'amour qui prouve une fois encore, que l'amour n'a pas d'âge.

