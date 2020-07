Marc Lavoine : Mariage surprise avec Line Papin !

Heureuse nouvelle pour Marc Lavoine ! Le 25 juillet 2020, le chanteur s'est marié avec sa compagne Line Papin. Entourés de leurs proches, l'interprète de 57 ans et la romancière de 24 ans se sont dit "Oui" dans une mairie parisienne. Une cérémonie qui survient après une idylle de près de 2 ans.

Depuis le début de sa romance avec l'auteure française, née au Vietnam, le coach de The Voice a multiplié les déclarations d'amour. Lors de son passage dans l'émission 50' Inside en mai dernier, alors qu'il évoquait le clip Ma Papou réalisé par sa compagne, Marc Lavoine avait confié qu'elle était "la femme de sa vie" : "C'est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie, Line Papin, qui est une romancière. Elle vient d'un pays qui s'appelle le Vietnam, c'est le thème du livre de Line, d'ailleurs, Des os et des filles [2019, éditions Stock], qui a été un succès, qui est un livre merveilleux. Et je suis ravi, car quand les gens ont du talent et qu'ils travaillent beaucoup, c'est naturel et légitime qu'elle ait la reconnaissance pour son travail."

De son côté, en février dernier, Line Papin avait déclaré dans Gala : "Il m'éclaire dans la vie de tous les jours, Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres." La jeune romancière avait également raconté leur rencontre en octobre 2016, dans les studios de France Inter : "Quand je l'ai rencontré, à l'occasion d'une interview en radio, je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers. Mais très vite, on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs."

Il s'agit d'un troisième mariage pour Marc Lavoine, qui a d'abord été marié au mannequin américain Denise Pascale, avec qui il a eu son premier enfant Simon (34 ans). L'interprète de Toi mon amour a ensuite épousé Sarah Poniatowski en 1995. Le couple a eu trois enfants Yasmine, Roman et Milo (22, 13 et 9 ans), qu'il continue d'élever ensemble et sereinement, puisque les ex-amants entretiennent des relations cordiales.