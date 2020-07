Marc Lavoine marié à Line Papin : qui sont les femmes de sa vie ?

C'est la surprise du week-end : Line Papin et Marc Lavoine se sont mariés ! La romancière et son homme se sont unis dans une mairie parisienne, le 25 juillet 2020, après deux ans de vie commune. Alors que nous découvriront probablement les détails de cette union dans les jours à venir, il est temps de retracer le parcours amoureux du chanteur français.

Denise Pascale, une histoire "par accident"

Denise Pascale, mannequin afro-américain. Ensemble, ils ont eu Au début des années 1980, Marc Lavoine se marie avec, mannequin afro-américain. Ensemble, ils ont eu un fils, Simon Lavoine , né en 1986. L'artiste expliquera à Psychologies Magazine, en 2011, qu'ils étaient tombés "amoureux par accident et (ont) eu un enfant par accident". "Je suis devenu père alors que je venais de rencontrer le succès avec Elle a les yeux revolver... Je n'étais pas prêt. Au fond, j'étais encore un enfant quand je suis devenu adulte", confiait-il alors.

Leur union se terminera à la fin des années 1980. Une épreuve pour Marc Lavoine, qui partira aux États-Unis et reviendra avec l'album Les amours du dimanche. En 2017, Ici Paris annonçait que Denise Pascale était décédée d'un cancer

En 1986, Marc Lavoine confiait dans l'émission Sexy Folies avoir une sexualité fluide. Il expliquait avoir eu une idylle avec "un mec, qui avait mon âge et qui a mon âge aujourd'hui, et qui a compté pour moi autant que la femme avec qui je vis aujourd'hui." "C'est une histoire d'amour (...) Mais moi bisexualité, homosexualité, sexualité... je m'en fous. C'est une question d'amour. Y'a pas d'étiquette réelle à porter là-dessus, je crois qu'à un moment y'a des envies qui sont là, et que pour être bien dans sa tête faut s'assumer", expliquait-il.

Sarah Poniatowski, 23 années de mariage