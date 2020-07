Mariage de Marc Lavoine et Line Papin : les détails de la cérémonie dévoilés

On en sait un peu plus sur le mariage surprise de Marc Lavoine et Line Papin, célébré en toute discrétion le 25 juillet 2020 à Paris, après deux ans de romance. A en croire le magazine Closer, le couple a choisi de s'unir à cette date pour une raison bien précise : le prochain départ du chanteur pour l'île de la Réunion.

L'interprète de 57 ans et la romancière de 24 ans se sont dit "Oui" lors d'une cérémonie intime à la mairie du Ve arrondissement de la capitale. Seuls quelques proches ont ainsi pu assister à ce mariage civil prononcé par Anne Hidalgo. Selon nos confrères, Marc Lavoine a lu "un discours très émouvant". L'événement ne devait pas se tenir à cette date : les noces ont été avancées puisque Marc Lavoine doit bientôt rejoindre l'île de la Réunion pour y tourner un nouveau film, Petit Piaf, réalisé par Gérard Jugnot. Les premières scènes de ce long-métrage devraient débuter le 10 août prochain.

Une fois les voeux et les bagues échangées, les jeunes mariés et leurs quelques convives ont profité d'une virée en bateau sur la Seine : à bord de la péniche Henri IV, la joyeuse troupe s'est baladée entre le quai de Valmy et la cathédrale de Notre-Dame. Tous ont ensuite regagné l'appartement que partagent Marc Lavoine et Line Papin dans le Ve arrondissement. La soirée s'est poursuivie avec un apéritif dînatoire décontracté.

Une même vision du monde

Depuis le début de son idylle avec l'auteure française, rencontrée dans les studios de France Inter en 2016, le coach de The Voice a multiplié les déclarations d'amour. Lors de son passage dans l'émission 50' Inside en mai dernier, alors qu'il évoquait le clip Ma Papou réalisé par sa compagne, Marc Lavoine avait confié qu'elle était "la femme de sa vie". De son côté, en février, Line Papin avait déclaré dans Gala : "Il m'éclaire dans la vie de tous les jours, Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres (...). Quand je l'ai rencontré, à l'occasion d'une interview en radio, je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers. Mais très vite, on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs."

Il s'agit d'un troisième mariage pour Marc Lavoine, qui a d'abord été marié au mannequin américain Denise Pascale, avec qui il a eu son premier enfant Simon (34 ans). L'interprète de Toi mon amour a ensuite épousé Sarah Poniatowski en 1995. Le couple a eu trois enfants Yasmine, Roman et Milo (22, 13 et 9 ans).