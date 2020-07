Marc Lavoine remarié : ses plus belles déclarations d'amour à Line Papin

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Marc Lavoine ont été surpris d'apprendre qu'il s'est marié avec sa compagne Line Papin, le samedi 25 juillet 2020 dans une mairie parisienne. Les proches des nouveaux mariés ont assisté à l'union qui scelle une histoire d'amour commencée il y a 2 ans. Deux années au cours desquelles le coach de The Voice et sa compagne romancière ont échangé des mots doux par interviews interposés.

La première date de mai 2019. Line Papin évoquait les 33 ans qui les séparent dans un portrait du journal Libération. "Ce n'est pas comme ça que je comprends la vie (...). Chacun fait ce qu'il veut", expliquait-elle. Le sentiment est naturellement partagé par Marc Lavoine, qui s'était exprimé pour la première fois au sujet de son coup de coeur dans les pages de Télé-Loisirs, en juin 2019 : "C'est la rencontre la plus importante que j'ai faite. C'est une très grande romancière. Elle a une écriture incroyable, elle est très douée."

L'interprète de 57 ans n'est pas uniquement tombé amoureux de la plume de Line Papin, 24 ans. En août 2019, il se présentait comme "son fiancé" à Nice-Matin, et ajoutait : "On vit une époque compliquée où il faut se planquer avec les réseaux sociaux qui déversent des conneries... En même temps, putain on a qu'une seule vie, donc moi j'ai envie de la vivre pleinement ! Je suis amoureux de cette femme. C'est la plus belle lumière que la vie m'a apportée avec mes enfants. J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?"

La rencontre la plus importante que j'ai faite

Depuis le 29 octobre 2016, date de leur première rencontre dans les studios de France Inter, Marc Lavoine déborde d'une joie de vivre impossible à dissimuler. Il prend plaisir à collaborer avec elle, comme sur le clip de sa chanson Ma Papou. "C'est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie Line Papin qui est une romancière. Elle vient d'un pays qui s'appelle le Vietnam, c'est le thème du livre de Line d'ailleurs, 'Des os et des filles', qui a été un succès, qui est un livre merveilleux", affirmait-il encore en mai dernier dans l'émission 50' Inside.