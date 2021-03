Laurent Ruquier séparé de Benoit PetitJean, il a un nouvel homme dans sa vie !

Alors qu'on le pensait toujours en couple avec Benoît Petitjean, Laurent Ruquier a fait une énorme révélation le 6 mars 2021 sur le plateau d'On est en direct. L'animateur de France 2 a révélé avoir quitté Benoît il y a trois ans et être désormais en couple avec un nouvel homme. C'estThierry Ardisson qui a réussi à tirer les vers du nez à Laurent en début d'émission. "Où tu en es ?" lui demande-t-il. "Mais Thierry, vous savez tout de ma vie. Je n'ai pas besoin de vous raconter" répond alors Laurent visiblement un peu gêné par cette question sur sa vie privée.

"Ça commence à durer avec lui maintenant ?" ajoute l'ancien animateur de Tout le monde en parle, avide de confidences sur la vie amoureuse de Laurent. "Ça fait trois ans, voilà. Tiens, d'ailleurs, on peut en profiter ce soir. Non, parce que les journaux me marient toujours avec l'ex. Alors, le pauvre, il en a marre. Autant le dire, j'ai changé il y a trois ans."

Dites son prénom !

"Dites son prénom !" poursuit Thierry, "Non, non justement. Ça prouve que je suis discret puisque les journaux people continuent à me marier avec le précédent." "Quel connard le précédent !" s'amuse ensuite Thierry, "Pas du tout ! Pas du tout ! Il faut garder des bons rapports avec les exs." conclut l'animateur de 58 ans.

Le 26 février 2021, l'ancien présentateur de l'émission On a tout essayé confiait également une petite anecdote concernant son nouveau chéri et plus particulièrement sur son cadeau offert lors de son dernier anniversaire. Sur RTL, il racontait : "Pour tout vous dire, comme c'était mon anniversaire cette semaine, quelques amis ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait me faire comme cadeau... Et mon compagnon a répondu : une robe de chambre. Quelqu'un a répondu : et pourquoi pas une place dans un Ehpad aussi". Des cadeaux pas vraiment charmants (et romantiques) pour l'animateur qui vient de fêter ses 58 ans.