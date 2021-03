Laurent Ruquier en couple avec Benoît : cette mauvaise habitude qui agace son compagnon au lit

Le 2 mars 2021, Laurent Ruquier était aux commandes d'une nouvelle émission des Grosses Têtes, sur RTL. Il était notamment entouré de Stéphane Plaza, Philippe Manoeuvre et Isabelle Mergault. Et il s'est autorisé quelques rares confidences sur son couple avec Benoît Petitjean.

Benoît Petitjean connaît des nuits quelque peu agitées avec Laurent Ruquier. Mais pas dans le bon sens du terme ! En cours d'émission (vers la 49e minutes), l'animateur de 58 ans et ses chroniqueurs ont eu un débat sur les boules Quies. C'est alors que l'homme aux commandes des Grosses Têtes a révélé : "Moi je ronfle, je vous le dis. Je tiens à l'avouer, je ronfle." Une situation qui, sans surprise, perturbe les nuits de son compagnon avec lequel il est pacsé. Cela peut donc créer quelques tensions. "Mais en même temps, celui qui reproche à l'autre de ronfler ronfle aussi. Moi je lui dis toujours : 'Tu n'as qu'à dormir, tu ne m'entendrais pas ronfler. Il faut s'endormir le premier !'" a-t-il plaisanté. Des confidences qui ont amusé son équipe.

D'ordinaire, Laurent Ruquier ne parle pas de sa vie privée. Mais en ce moment, les auditeurs de RTL peuvent remarquer qu'il en dit un peu plus sur son couple. Pour preuve, il a évoqué le sujet le 26 février pour en dire plus sur l'idée inattendue de son compagnon pour son anniversaire. "Pour tout vous dire, comme c'était mon anniversaire cette semaine, quelques amis ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait me faire comme cadeau... Et mon compagnon a répondu : une robe de chambre. Quelqu'un a répondu : et pourquoi pas une place dans un Ehpad aussi", s'était-il amusé.

Cela fait près de vingt ans que Laurent Ruquier est un homme amoureux. Benoît Petitjean et lui se sont rencontrés en 2002. A l'époque, le présentateur était aux commandes d'On a tout essayé (France 2). En 2012, à l'occasion du documentaire de Gérard Miller qui lui était consacré, baptisé On ne demande qu'à le connaître, il avait expliqué : "On nous propose souvent de faire des unes de journaux. Je refuse toujours ! Non pas parce que nous sommes deux garçons, mais parce que je refuse d'exposer ainsi ma vie privée. Je n'ai pas envie de parler de ça pour me faire de la promo." avait-il expliqué.