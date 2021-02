Laurent Ruquier a fêté ses 58 ans : l'idée de cadeau inattendue de son compagnon

Le 26 février 2021, Laurent Ruquier était aux commandes d'une nouvelle émission des Grosses Têtes, sur RTL. Et le populaire animateur a fait une rare et amusante confidence sur sa vie privée à ses chroniqueurs et aux auditeurs.

Le 24 février était un grand jour pour Laurent Ruquier. Mercredi, il fêtait ses 58 ans. Qui dit anniversaire, dit généralement cadeau. Et l'une des idées de son compagnon Benoît Petitjean, avec qui il est pacsé, a beaucoup amusé Christophe Beaugrand, Caroline Diament ou encore Isabelle Mergault qui étaient à ses côtés en studio.

En début d'émission, Laurent Ruquier a demandé à ses Grosses Têtes de deviner les auteurs des citations qu'il prononçait. Et l'une de ces phrases contenait le mot "robe de chambre". Ses chroniqueurs imaginaient donc qu'une personnalité ancienne l'avait dite, car aujourd'hui peu de personnes utilisent ce mot selon eux. Une idée avec laquelle le présentateur d'On est en direct n'était pas d'accord.

"Ne croyez pas ça", a-t-il tout d'abord lancé. Laurent Ruquier a ensuite expliqué pour quelle raison il ne pensait pas comme son équipe. "Pour tout vous dire, comme c'était mon anniversaire cette semaine, quelques amis ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait me faire comme cadeau... Et mon compagnon a répondu : une robe de chambre. Quelqu'un a répondu : et pourquoi pas une place dans un Ehpad aussi", a-t-il expliqué amusé. Une anecdote qui a surpris.

Mais, afin de prendre la défense de sa moitié, Laurent Ruquier a rapidement ajouté : "C'est quand même très agréable, plutôt que de se balader en slip... Vous savez, il y a un âge où on aime bien être couvert." On imagine donc que cette idée de cadeau aurait pu lui plaire.