Isabelle Mergault fâchée : sa pique inattendue à une célèbre comédienne...

Pierre-Jean Chalençon se serait-il trouvé une alliée ? Il semblerait bien qu'avec Isabelle Mergault ils partagent une ennemie commune : Line Renaud ! La réalisatrice du film Je vous trouve très beau a attaqué l'ancienne meneuse de revue sur les ondes de RTL.

Dans son émission du 22 février, l'animateur Laurent Ruquier évoquait à l'antenne l'inattendu projet de la très populaire Line Renaud qui se lance dans la bande-dessinée avec Les Aventures de Super Linette. Un projet en collaboration avec l'auteur David Lelait-Helo et l'illustratrice Lelapain. En entendant cela, Isabelle Mergault a alors réagi avec une pointe de cruauté, à la grande surprise de ses camarades des Grosses Têtes : "Elle donne plus envie de dessiner que de bander." Une petite vacherie contre la star aujourd'hui âgée de 92 ans qui s'explique par une insoupçonnée brouille entre les deux femmes à cause d'un projet commun qui avait été mis à mal...

Isabelle Mergault a alors expliqué à son ami Laurent Ruquier pourquoi elle en veut à Line Renaud. "Tout le mal qu'elle a dit de moi dans son bouquin [En toute confidence, paru en octobre 2020, NDLR]. J'ai jamais dit du mal d'elle moi. Je l'adorais, j'ai été voir tous ses spectacles du temps qu'elle était encore debout. Je n'ai pas voulu le lire mais dans son dernier roman elle a dit du mal de moi. Moi je ne suis pas fâchée avec elle c'est vous qui m'avez appris qu'elle avait dit du mal de moi." Laurent Ruquier avait sans doute retenu ce qu'écrivait Line dans son livre lui qui avait reçu la star dans son émission On est presque en direct en novembre dernier.

A en croire Laurent Ruquier, fin connaisseur des coulisses du monde du théâtre, ce serait une pièce qui aurait déclenché la fureur de Line Renaud. Et cela remonte à 2007 ! A cette époque, la star et sa consoeur Isabelle Mergault devaient jouer ensemble dans Les Fugueuses mais Isabelle renonce pour une raison que l'on ignore. Une décision que prend alors très mal la fervente militante de la lutte contre le sida. La pièce, co-écrite par Pierre Palmade, se jouera finalement avec Line et son amie Muriel Robin.