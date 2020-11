Line Renaud : Sa nécrologie publiée par erreur, elle réagit au gros bad buzz

N'enterrez pas Line Renaud trop vite, elle est loin d'avoir dit son dernier mot, la preuve !

Lundi 16 novembre 2020, la radio française RFI a présenté ses excuses après que les nécrologies de nombreuses personnalités encore vivantes ont été publiées par erreur : le footballeur Pelé, la reine Elizabeth II ou encore Brigitte Bardot et Line Renaud.

Certes, Line Renaud c'est fait une belle frayeur l'année dernière avec son AVC qu'elle n'a révélé que plusieurs mois plus tard, mais la comédienne de 92 ans est en pleine forme. C'est le message qu'elle a souhaité faire passer sur Twitter en réagissant au bad buzz. "Oui et je suis en pleine forme !!! J'ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour !", a-t-elle d'abord publié, faisant preuve de beaucoup d'humour. Un message très remarqué retweeté par plusieurs personnalités, dont Michèle Laroque. "Vive toi ma Linette ! Il n'y a plus en vie que toi", a commenté l'amie proche de Line Renaud.