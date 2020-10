Bernard Tapie : son double cancer a "très gravement progressé"

L'état de Bernard Tapie se dégrade. Le procès en appel du businessman dans l'affaire de l'arbitrage de 2008 a été suspendu le mardi 21 octobre 2020, en raison de son état de santé. En attente d'une expertise médicale, il sollicite un renvoi de l'audience.

Depuis quelques années déjà, Bernard Tapie souffre d'un double cancer, de l'oesophage et de l'estomac, qui a "très gravement progressé", comme l'a confié l'un de ses avocats, Me Temime après le délibéré. "Vous faire cette demande est un véritable crève-coeur car cette affaire est le combat de la vie de M. Tapie. Et aujourd'hui vous le savez, c'est un combat exclusivement pour l'honneur. M. Tapie avait et a toujours comme principale raison de vivre, en dehors de l'amour des siens, le souhait de se défendre et d'être innocenté dans cette affaire d'escroquerie", a-t-il déclaré.

Bernard Tapie était apparu terriblement fatigué lors de son procès le 19 octobre dernier, quittant la salle après une heure et demie d'audience. "Je suis autorisé par M. Tapie à vous dire qu'il a appris le jeudi après-midi qui précédait cette audience que sa maladie avait malheureusement progressé, très gravement progressé. Ce matin, M. Tapie était à l'Institut Gustave-Roussy et il devait essayer un nouveau traitement "quasi expérimental", a précisé Me Temime.

Hospitalisé en Belgique depuis janvier dernier, Bernard Tapie est devenu le "cobaye" d'un nouveau traitement expérimental à base d'immunothérapie. Il est soigné au sein de l'institut Gustave-Roussy, un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. "Si on ne l'avait pas mis en route, je ne serais certainement plus là pour vous en parler. Oui, je serais mort sans ça", confiait-il à Paris Match en août dernier.