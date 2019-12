Bernard Tapie face au cancer, il se confie : "Je n'ai pas d'échelle de temps"

Dans une nouvelle interview accordée à Nice-matin, ce 23 décembre 2019, Bernard Tapie évoque avec sincérité son état de santé en cette fin d'année. Le double cancer auquel il fait face depuis plusieurs années, l'arrêt provisoire de son traitement, ses procédures judiciaires en cours, ce qu'il souhaite faire du temps qu'il lui reste... Il dit tout.

"Grâce au talent et à la technologie dont dispose l'hôpital à Marseille, la tumeur qui me bloquait une corde vocale a été pulvérisée. Malheureusement, j'en ai une autre aux poumons, à laquelle il va falloir faire subir le même sort, a expliqué l'homme d'affaires de 76 ans. À la question de savoir s'il sait combien de temps il lui reste, l'ancien élu répond en toute honnêteté : "À vrai dire, je n'en ai pas, d'échelle de temps. Il y a, dans ce que j'ai, une complexité qui ne rend pas la tâche facile à mes médecins. Ma dernière séance de chimio, c'était fin juin. À part une séance de rayons visant une seule tumeur, je n'ai pas eu de traitement depuis juillet. Alors que j'ai des métastases."

Tout en s'accrochant à son nouveau projet au théâtre, prévu pour le printemps 2020, Bernard Tapie espère avant tout tenir le plus longtemps possible pour assister à ses différentes échéances juridiques prévues l'an prochain : "Je ne vous fais pas un dessin : dans mon cas, j'aimerais bien que ça se passe après l'année qui arrive. Je prie pour être encore là (...). Mon souci principal, existentiel, c'est de partir en laissant une situation claire et nette sur le plan juridique."

À en croire l'ex-propriétaire de l'OM, le cancer possède "une vertu, à la fois épouvantable et très intéressante": "À n'importe quel âge, y compris à 80 ans, on se dit qu'on a le temps. Toute notre vie se déroule comme si nous étions immortels (...). D'un seul coup, on vous apprend que vous avez le cancer, et c'est comme si l'on vous remettait le passeport. Vous prenez conscience. Votre sort, il est mal barré. À partir de là, les injustices ne sont plus les mêmes." Son plus beau cadeau de Noël ? "Il est garanti. Laurent nous rejoint depuis les États-Unis, Sophie arrête sa tournée, Stéphane travaille à La Provence, Nathalie habite à côté et nous nous retrouvons tous en famille, avec les petits-enfants. Il n'y a rien de mieux."