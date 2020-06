Pierre-Jean Chalençon odieux envers Line Renaud : leur passé commun houleux

Mais quelle mouche avait donc piqué Pierre-Jean Chalençon ? Lundi 15 juin 2020, alors que Line Renaud rendait un bel hommage à Johnny Hallyday qui aurait eu 77 ans hier, la star d'Affaire conclue (France 2) s'en est violemment pris à elle sur Twitter. De quoi provoquer une vague d'indignation et d'incompréhension sur le réseau social. Voyant la polémique enfler, le collectionneur spécialiste de Napoléon Bonaparte âgé de 49 ans a fini par s'excuser. Mais si l'on en croit les révélations de Cyril Hanouna, il ne l'a pas fait de son plein gré.

"Tu le rejoins quand ?", "Si vous connaissiez cette femme, une sorcière !", "La vieillesse ne pardonne pas tout !", "Je n'ai pas d'amitié pour elle... la cruauté incarnée !", "Tant pis pour vous, cette femme est méchante ! Et très pingre !", avait notamment écrit Pierre-Jean Chalençon à propos de la chanteuse, comédienne et meneuse de revues de 91 ans. Très vite, les internautes s'en sont donc pris à lui après avoir découvert ses messages odieux et déplacés. "Chère Line... veuillez m'excuser pour ce petit tweet mal placé ! Vous qui avez connu Thierry Le Luron... Je vous embrasse et j'espère vous inviter à déjeuner très prochainement. Nous avons beaucoup d'amis en commun", s'est alors rapidement excusé Pierre-Jean Chalençon.