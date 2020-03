Pierre-Jean Chalençon moins présent dans Affaire conclue ? Il s'explique (EXCLU)

Pierre-Jean Chalençon signe à 49 ans sa première autobiographie, intitulée Appelez-moi l'Empereur (Ed. Harper Collins). C'est pour en faire la promotion que le féru de Napoléon s'est confié à Purepeople, auprès de qui il a évoqué sa participation à Affaire conclue (France 2) où il achète des objets à la pelle depuis près de trois ans.

Première question que tout fan de l'émission se pose. Mais que fait Pierre-Jean Chalençon de toutes ces trouvailles ? "Ceux qui sont très très beaux, je les mets dans le Palais [il habite au Palais Vivienne, NDLR]. Et quand ils sont normaux, ils ne sortent pas des cartons et ça s'empile dans ma chambre. Récemment, j'en ai vendu, parce que j'en pouvais plus. Je ne suis pas marchand, à force d'acheter, ça coûte des sous. D'ailleurs, j'ai perdu un maximum de pognon", déplore le collectionneur, qui dit avoir bien essayé d'en tirer un petit quelque chose. "J'ai mis ça dans une vente aux enchères, j'ai perdu au moins 30% ou 40% de ce que j'avais mis dans l'émission. Ce n'est pas très grave. L'argent n'a pas vraiment une importance considérable. C'est fait pour obtenir des choses. Là, j'ai perdu, c'est comme ça, c'est ma faute", poursuit Pierre-Jean Chalençon, qui s'est lourdement endetté pour acquérir le Palais Vivienne.

D'ailleurs après tant de temps passé à la poursuite des beaux objets, Pierre-Jean Chalençon avoue avoir envie de changement. "Je commence un petit peu à avoir fait le tour. Le jour où j'arriverai un matin et je me dirais 'Je m'enquiquine', j'arrêterai ! J'aime encore cette ambiance, les objets. Je prends encore du plaisir. Ça fait quand même plus de trois ans. J'aimerais que mon rôle évolue dans l'émission. C'est aussi pour ça que j'ai prévu une pièce de théâtre à la rentrée, un one-man show, peut-être une autre émission... Je voudrais espacer mes passages", poursuit à notre micro Pierre-Jean Chalençon, qui compte bien surprendre ses fans à la rentrée...

Appelez-moi l'Empereur ! (Ed. Harper Collins), autobiographie de Pierre-Jean Chalençon, est parue le 4 mars 2020.

