Pierre-Jean Chalençon, endetté, pousse un gros coup de gueule: "C'est une honte"

Dimanche 28 juillet 2019, M6 consacrait son émission Story : Des vies hors normes à Pierre-Jean Chalençon. Le célèbre collectionneur d'objets liés à Napoléon Bonaparte a ouvert aux caméras de la Six les portes du palais Vivienne à Paris, décoré à la feuille d'or, où il vit. L'occasion pour lui de pousser un sacré coup de gueule !

Le célèbre expert de Sophie Davant dans Affaire conclue (France 2) possède plus de 2000 objets. Une collection estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros... et qui lui vaut une surveillance accrue de la part des finances publiques. De quoi agacer Pierre-Jean Chalençon, qui ne mâche pas ses mots : "On croule sous les contrôles fiscaux (...). C'est une honte ! La France est un pays de communistes. C'est horrible."

D'ailleurs, l'acolyte de Julien Cohen, lui aussi expert, à l'antenne de France 2 envisage même de quitter la France. "Je peux comprendre les gens qui s'en vont. Et si ça continue comme ça, je dirai à tout le monde 'Fuck you' et je vais me casser, s'agace-t-il. Je n'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense. Je vais vendre le palais Vivienne, vendre mes collections et je leur ferai tous un bon poing d'honneur. J'en ai ras-le-bol." Et de poursuivre : "Je suis apolitique. Je fréquente tout le monde : les gens de droite, les gens de gauche, du milieu... Je n'arrête pas de donner, je suis la personne la plus généreuse du monde, mais il y a un moment où je pète un coup de sang."

Un coup de colère assumé et d'autant plus justifié qu'en juin dernier, Pierre-Jean Chalençon révélait à nos confrères de Télé 2 Semaines être endetté depuis l'achat fin 2015 de sa luxueuse résidence située dans le 2e arrondissement de la capitale. "Cet hôtel particulier m'a coûté environ 6 millions d'euros, auxquels il convient d'ajouter les frais de restauration. Je me suis endetté sur vingt ans", avait-il confié. Et d'ajouter : "Pour rembourser, je dois dégager un chiffre d'affaires mensuel. J'organise moi-même des visites de deux heures, à 40 euros par personne, et 70 euros pour la version champagne et petits fours. Je le loue également, entre 5 000 et 8 000 euros la soirée."