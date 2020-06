Pierre-Jean Chalençon dérape et choque en souhaitant la mort de Line Renaud

Pierre-Jean Chalençon en a visiblement gros sur le coeur... Sur Twitter, il a lourdement dérapé en s'en prenant à la chanteuse, comédienne et meneuse de revues Line Renaud, star adorée des Français et du gratin du show business. Il lui a souhaité... de mourir.

Alors que Line Renaud (91 ans) avait posté une tendre photo d'elle et du défunt chanteur Johnny Hallyday - dont elle était la marraine dans le métier - pour ce qui aurait été ce 15 juin 2020 son 77e anniversaire, Pierre-Jean Chalençon a jugé qu'il était de bon goût de s'en prendre à elle de cette manière-là et en un moment pareil... "Tu le rejoins quand ??", a ainsi écrit en réponse en le fantasque collectionneur, révélé au grand public par l'émission Affaire conclue (France 2). De quoi choquer les internautes, le forçant ainsi à s'expliquer. "Cette femme est méchante !!! Je lui rends la monnaie de sa pièce !!!", a-t-il d'abord écrit.

Face au déferlement de tweets soulignant le caractère odieux et totalement déplacé de son message, Pierre-Jean Chalençon (49 ans) a voulu jouer la carte "de l'humour" sans convaincre personne. Le collectionneur spécialiste de Napoléon Bonaparte et propriétaire dans la panade du Palais Vivienne à Paris, en a remis une couche : "Je n'ai pas d'amitié pour elle... la cruauté incarnée !!! Je ne souhaite pas sa mort... juste une interrogation !!! Lol." On a vu plus drôle et, surtout, s'il a de vrais griefs envers Line Renaud, qu'il s'explique plutôt que de lancer des accusations de la sorte sur Twitter !

Si on ignore donc pourquoi Pierre-Jean Chalençon en veut autant à Line Renaud, l'an dernier, le loufoque homme de télévision posait en revanche tout sourire aux côtés de la statue de cire de la star au musée Grévin. A-t-il été déçu par l'interprète des tubes Le Chien dans la vitrine, Mademoiselle from Armentières ou encore Copacabana ?