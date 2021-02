Thierry Ardisson père absent de Manon, Ninon et Gaston : "Je n'ai pas beaucoup connu mes enfants..."

En parallèle de son rôle d'animateur, Thierry Ardisson est un époux et un père comblé. Il file le parfait amour avec la journaliste Audrey Crespo-Mara et a eu trois enfants avec son ex-femme Béatrice : Manon (31 ans), Ninon (29 ans) et Gaston (24 ans). Mais cela n'a pas toujours été simple entre la fratrie et leur célèbre papa...

Entre sa carrière d'animateur et sa vie de famille, Thierry Ardisson a tranché. Durant des années, il a travaillé dur pour ses émissions et a délaissé ses proches, notamment ses trois enfants qui ont grandi avec un père absent. "Cela restera un manque, avait-il regretté auprès de Valeurs actuelles en juillet 2019. Je n'étais pas souvent là, et voir ses enfants gambader quand ils sont âgés de 2 ou 3 ans doit être agréable." L'homme en noir, amer, s'est aussi souvenu de moments perdus : "Je ne les rejoignais que le week-end, épuisé, et je les voyais le dimanche midi seulement. Ça, je le regrette."

Thierry Ardisson père absent, grand-père gaga

En février 2015, sur le divan rouge de Marc-Olivier Fogiel, Thierry Ardisson avait raconté les conséquences de son absence : "Aujourd'hui, mes filles habitent à Londres avec leur mère et leur frère. Je n'ai pas beaucoup connu mes enfants car je travaillais beaucoup. À l'accouchement de Béatrice, je n'étais même pas là car j'avais un montage. J'a toujours privilégié mon travail, moins maintenant, avait-il reconnu. J'ai gâché plein de moments de ma vie que je ne rattraperai pas."

Ce choix de faire passer en priorité sa vie professionnelle, il en a conscience et il l'assume, avec quelques regrets. "Je crois aussi qu'on ne peut pas tout avoir. Les jésuites rappellent souvent que 'choisir, c'est sacrifier'. Je ne crois pas qu'on puisse être une vedette et avoir une vie normale, avait-il lancé auprès de Valeurs Actuelles, en 2019. Alors, je m'occupe d'eux aujourd'hui, je me rattrape !"

S'il a manqué à ses obligations de père par le passé, Thierry Ardisson compte bien prendre son rôle de grand-père à coeur. Rappelons qu'en mars 2019, il annonçait avec fierté la grossesse de son aînée Manon, qui s'était mariée en secret quelques temps plus tôt. Depuis, la belle a accouché d'une adorable petite fille dont le prénom n'a pas été révélé et qui fait le bonheur du clan Ardisson.