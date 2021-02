Thierry Ardisson grand-père : sa fille Manon a accouché en toute discrétion, photo !

C'est une heureuse nouvelle bien gardée ! Thierry Ardisson est devenu grand-père pour la toute première fois. En effet, sa fille aînée Manon (31 ans) a donné naissance à son bébé, né de ses amours avec son époux Samuel. Le clan Ardisson s'agrandit, et c'est en toute discrétion que la famille a vécu l'arrivée de cet enfant.

En mars 2019, l'animateur de 72 ans annonçait la grossesse de sa fille. "J'ai 70 ans, je vais être grand-père. Voilà un scoop, vous vouliez un scoop !", avait-il lancé à Déborah Grunwald au micro de France Bleu. Et de poursuivre : "Personne n'osait me le dire. Il se disaient : 'Le jour où on va lui dire il va piquer une... Il va flipper !' J'ai dit : 'Paul McCartney et Mick Jagger sont grands-pères, après tout pourquoi pas moi'. Je me suis vendu l'histoire comme ça."

Mais, depuis cette belle annonce, plus rien... Ni Thierry Ardisson ni même la belle Manon n'ont annoncé la naissance du tant attendu bébé. L'heureuse maman, son amoureux Samuel et leurs proches ont préféré garder intime l'arrivée de leur premier enfant. Mais après une fine enquête, Purepeople.com est en mesure de confirmer la naissance du bébé, une adorable petite fille dont le prénom reste pour l'heure inconnu.

Sur Instagram, Ninon (29 ans), l'autre fille de l'amoureux d'Audrey Crespo-Mara, a partagé une adorable photo de famille pour les fêtes de Noël, en décembre 2020. Les internautes y aperçoivent Manon, Ninon et Gaston (26 ans), les trois enfants de Thierry Ardisson tous nés de ses amours avec son ex-femme Béatrice. Le trio prend la pose avec un bébé très mignon, qui n'est autre que la fille de Manon ! Sur Facebook, les heureux parents Samuel et Manon partagent eux aussi de jolis clichés avec leur petite merveille qui fait sans aucun doute le bonheur de toute la famille. Et si la date de naissance de la fillette n'est pas divulguée, en août 2019, Manon prenait la pose pour la première fois avec une poussette.