Audrey Crespo-Mara mariée au début de son histoire avec Thierry Ardisson, elle se livre comme jamais

Les auditeurs de RFM ont ainsi découvert l'intégralité de l'interview d'Audrey Crespo-Mara ce samedi midi et il a bien été question de celui qui partage sa vie amoureuse depuis plus de dix ans : Thierry Ardisson.

Bernard Montiel a ressorti des archives d'anciens propos de celui que l'on surnomme l'homme en noir. Il était question du début un peu particulier de leur histoire d'amour puisque tous deux n'étaient pas célibataires et en couple depuis plusieurs années. "À un moment, comme elle était mariée, moi aussi, on s'est dit, non tant pis. Elle m'a dit 'je t'aime', mais tant pis, on va faire un break. Et puis au bout d'une semaine, émission le jeudi et donc, ce jeudi-là, alors que j'avais toujours fait mes émissions, j'arrive pas à la faire. J'appelle Françoise, mon attachée de presse je lui dit 'j'arrive pas à y aller, je peux pas, Audrey...' Elle me dit 'appelle là', j'appelle Audrey, je lui dit cette phrase inoubliable : 'quand tu n'es pas là, il est mort le soleil' [paroles d'une chanson de Nicoletta, ndlr]. J'aurais pu citer Alfred de Vigny ou Musset mais j'ai dit 'quand tu n'es pas là, il est mort le soleil'. Elle a pris un taxi, elle a débarqué chez moi, j'étais en larmes dans le salon, j'ai dit : 'à partir de maintenant, on ne se quitte plus', et on a divorcé", avait confié l'animateur de 72 ans à Bernard Montiel le 24 octobre dernier.

Se séparer du père de ses deux enfants - Aliou Mara avec qui elle a eu ses fils Sékou et Lamine - n'est pas une décision qu'Audrey Crespo-Mara a prise à la légère, loin de là. "Comme tous les couples qui ont des enfants, quand la vie nous amène à divorcer, c'est pas fait avec gaieté de coeur. C'est qu'on a peur, moi comme toutes les mamans du monde, de détruire ses enfants. On réfléchit, on veut protéger ses enfants à tout prix. Y avait cette question là pour moi qui était majeure" a confié Audrey Crespo-Mara à Bernard Montiel, avec la pudeur qui est la sienne. Une démarche à laquelle elle n'est pas habituée mais faite dans un total climat de confiance. "Je parle rarement de moi comme ça Bernard, je vais un peu dans mon intimité mais je joue le jeu",a reconnu la journaliste de 44 ans. "En même temps, on ne pouvait plus vivre l'un sans l'autre et ça fait onze ans donc on ne s'est pas trompés. Je pense qu'on a fait les bons choix et je m'entends divinement bien avec le père de mes enfants donc tout va bien, tout va pour le mieux", a ajouté la jolie blonde.

Quant à savoir si l'on verra un jour Audrey Crespo-Mara travailler avec son époux, tout est possible. "Pourquoi pas ? Si l'occasion se présente... Sa mère adorerait que l'on travaille ensemble depuis longtemps", a-t-elle fait savoir à Bernard Montiel et aux auditeurs de RFM. Connu pour ses interviews sans filtre et très cash, Thierry Ardisson n'est pas du tout le même en dehors des plateaux de télé. "Les gens ont l'image d'un homme provocateur mais c'est aussi quelqu'un dans la vie, heureusement, d'extrêmement sensible, hyper sensible", a avoué Audrey Crespo-Mara. Que leur joli bonheur, qui fait tant rêver Bernard Montiel, dure encore de très longues années...