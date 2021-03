Audrey Crespo-Mara comblée par ses fils Sékou et Lamine, "qui s'occupent très bien de leur maman"

Audrey Crespo-Mara aime entretenir son jardin secret mais face à Bernard Montiel, pour son émission Une heure avec sur RFM, la journaliste de 44 ans a baissé la garde.

Invitée ce samedi 20 mars 2021, celle à qui l'on doit les excellents portraits de Sept à Huit (TF1) a accepté de se confier sur sa vie personnelle. Son mari tout aussi aussi célèbre qu'elle, Thierry Ardisson, avec qui elle est en couple depuis onze ans, mais également ses deux fils, Sékou et Mara, nés de ses amours passés pour Aliou Mara.

Bernard Montiel a tenté de faire découvrir l'hymne des Girondins de Bordeaux à Audrey Crespo-Mara au cours de son émission, un choix qui ne devait absolument rien au hasard puisque son fils aîné a signé il y a quelques mois son premier contrat de footballeur professionnel avec cette grande équipe française. Occupant le poste d'attaquant, le jeune sportif de 18 ans fait la plus grande fierté de sa maman. Rien d'étonnant à ce qu'Audrey Crespo-Mara ait eu un air de déjà entendu face au son proposé par Bernard Montiel.

Avec l'ambition d'être footballeur professionnel depuis tout petit, Sékou Mara vient de franchir un nouveau palier, et pas des moindres, avec, sa première sélection chez les U-19, l'équipe de France pour les moins de 18 ans. "Je suis très fière de mes enfants, comme toutes les mamans du monde", a confié Audrey Crespo-Mara à Bernard Montiel. La femme de Theierry Ardisson a également un autre fils, Lamine, 15 ans, lycéen en classe de seconde. C'est "un garçon formidable aussi, très curieux de la vie". "J'ai de la chance d'avoir deux enfants merveilleux, très curieux de la vie, protecteurs, qui s'occupent bien de leur maman aussi", a-t-elle ajouté.

Au cours de cette même interview avec Bernard Montiel, Audrey Crespo-Mara est revenue sur le début de son histoire d'amour avec Thierry Ardisson, qui remonte à plus de dix ans. Tous deux étaient mariés mais leur amour s'est imposé comme une évidence. Avant de séparer du père de ses deux garçons, Audrey Crespo-Mara a mûrement réfléchi aux conséquences de cette rupture, un choix qu'elle n'a jamais regretté tant son amour pour Thierry Ardisson est toujours aussi fort. "Comme tous les couples qui ont des enfants, quand la vie nous amène à divorcer, c'est pas fait avec gaieté de coeur. C'est qu'on a peur, moi comme toutes les mamans du monde, de détruire ses enfants. On réfléchit, on veut protéger ses enfants à tout prix. Y avait cette question là pour moi qui était majeure", a-t-elle confié à Bernard Montiel. Le joker des JT du week-end de TF1 s'est également félicité de s'entendre "divinement bien" avec son ex-mari, une relation équilibrée qui occupe une place essentielle dans son épanouissement personnel.