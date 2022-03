Thierry Ardisson fou amoureux d'Audrey Crespo-Mara : les dessous de leur coup de foudre

Cela fait déjà douze ans que Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara filent le parfait amour. Le couple a eu un véritable coup de foudre à l'époque, et plus particulièrement l'homme en noir qui a craqué pour la belle journaliste en la voyant à la télé, dans la matinale de LCI. Il a alors tout fait pour tenter de se rapprocher d'elle bien qu'Audrey Crespo-Mara était déjà mariée. Une situation qui n'a pas du tout freiné l'animateur, lequel a entrepris de la contacter pour l'inviter à déjeuner. Lors de ce premier rendez-vous, il lui a confié qu'il était "un coeur à prendre" comme il l'a raconté dans le podcast Dans le rétro sur France Bleu lundi 28 mars 2022.

"Elle m'avait dit que ça se passait très bien avec son mari. Moi je pose toujours la question 'est-ce que ça va avec votre mari ?', sinon c'est pas la peine. Elle m'avait dit 'oui, ça va très bien avec mon mari'. Et au deuxième déjeuner une semaine après, parce que je suis opiniâtre, j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même des fêlures dans le cristal. Donc ça m'a encouragé à continuer", s'est-il souvenu.

Mais Audrey Crespo-Mara restait sur la réserve, craignant de blesser sa famille avec deux enfants en bas-âge. Alors, malgré ses sentiments, Thierry Ardisson a renoncé à sa belle Audrey. Du moins, un temps. En effet, l'amour a finalement été plus fort. "J'ai appelé mon attachée de presse et je lui ai dit que je n'arrivais pas à faire mon émission. Elle m'a dit 'Bah, appelle-la'. Donc j'appelle Audrey, qui venait de finir la matinale, et je lui dis cette phrase : 'Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil'. J'ai cité une phrase de Nicoletta !", a-t-il relaté, estimant que "l'amour peut rendre con."

J'étais en larmes

Son obstination et sa technique pour récupérer Audrey Crespo-Mara auront en tout cas fonctionné puisque tout a fini par s'arranger. "Elle est arrivée chez moi en catastrophe. J'étais en larmes. On s'est embrassés et on est restés ensemble. Ça fait douze ans. Ma vie sentimentale, ce n'est pas juste celle d'un robot habillé en noir", a-t-il expliqué.

Ensemble, ils forment depuis une belle famille recomposée puisque Thierry Ardisson est papa de trois enfants, deux filles, nées en 1989 et 1991, et un garçon né en 1996. Quant à sa moitié, elle a deux fils, Sékou (l'aîné footballeur professionnel) et Lamine, nés de son précédent mariage avec l'entrepreneur, Aliou Mara.