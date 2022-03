Audrey Crespo-Mara au Parc des Princes pour soutenir son fils Sékou

Il y avait du beau monde encore hier soir au Parc des Princes pour voir jouer le Paris Saint-Germain, mais pour une fois l'une des célébrités dans les tribunes était clairement pour l'équipe d'en face. Quelques jours après leur incompréhensible déroute à Madrid face à l'équipe de Karim Benzema, les stars parisiennes ont connu un retour pour le moins compliqué face à des supporters qui n'en peuvent plus devant tant de déceptions sportives. Messi et Neymar ont été copieusement sifflés et seul Kylian Mbappé trouve grâce aux yeux des fans du club.

Pour Audrey Crespo-Mara, tout cela n'avait pas vraiment d'importance puisqu'elle était venue supporter l'équipe adverse, à savoir les Girondins de Bordeaux, et plus particulièrement son fils, Sékou Mara. Fruit de sa relation avec Aliou Mara, un entrepreneur sénégalais, le jeune footballeur de 19 ans a démarré son apprentissage au PSG avant de prendre la direction de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un jeune espoir très prometteur qui fait partie de l'équipe de France espoir. Pas toujours titulaire avec les Girondins, en crise et actuellement derniers de Ligue 1, le beau-fils de Thierry Ardisson a eu le droit à vingt minutes de jeu.

Ancien joueur du PSG, une entrée en jeu spéciale pour Sékou

Dans une rencontre perdue sur le score lourd de 3-0, Sékou Mara n'a pas vraiment pu faire de différence, mais pour le natif de la capitale, ces quelques minutes ont dû avoir une saveur particulière. Sous les yeux de sa mère, venue pour l'occasion, comme l'indique Le Parisien, il a pu jouer le premier match de sa carrière dans l'enceinte parisienne, sous les yeux des siens. Très proche de son fils, Audrey Crespo-Mara est une maman fière et présente pour son enfant, qu'elle a suivi tout au long de sa jeune carrière.

Si l'année est difficile du côté de Bordeaux où il n'a joué que 5 rencontres, Sékou Mara a dû apprécier son entrée au Parc des Princes. Sous les yeux de sa mère, le jeune sportif sait qu'il pourra toujours compter sur elle, malgré les difficultés.