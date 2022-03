Yannick Noah frustré par la lourde défaite du PSG, il craque dans une vidéo qui fait le buzz

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné (3-1) face au Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s'écroulant complètement dans la dernière demi-heure et laissant Karim Benzema marquer trois buts, alors que Kylian Mbappé avait encore fait un match incroyable. Mais si des millions de spectateurs ont été déçus de voir leur équipe perdre une nouvelle fois alors que tout les prédestinait à la victoire, un célèbre fan du club parisien a quant à lui exprimé sa frustration de manière... bruyante !

Dans une vidéo qui a déjà fait le tour d'Internet, on peut en effet voir Yannick Noah hurler sa déception après le premier but madrilène et la grosse boulette du gardien de Paris, Gianluigi Donnarumma. "J'en ai marre de cette équipe qui paume tout le temps, j'en ai maaaarre !", râle-t-il, caché sous une capuche et exprimant l'énervement de tous les supporters.

En général réputé pour son calme et son côté zen, le chanteur a sûrement laissé ressortir ses émotions de sportif, lui qui a pu parfois être un peu sanguin sur le court de tennis ! Dernier français à avoir gagné Roland-Garros en 1983, il est d'ailleurs longtemps resté dans le monde du sport, coachant notamment Amélie Mauresmo et... le PSG, en 1995 ! A l'époque, Michel Denisot, président du club, l'avait appelé pour tenter d'apaiser ses joueurs.