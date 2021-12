Yannick Noah : Son ex-femme Cécilia Rodhe s'éclatent avec leurs deux enfants à Hawaï

Les vacances de Noël se passent à merveille pour la famille Noah cette année, même si l'on est loin du cliché de la montagne et des pistes enneigées. Quelques semaines après avoir retrouvé sa mère Cecilia Rodhe en compagnie de son père Yannick Noah du côté des États-Unis, Joakim Noah a décidé de retrouver cette dernière dans un endroit de rêve, le tout en compagnie de sa soeur Yelena et de son adorable garçon Nohea (né en avril 2017).

Pour l'occasion, la petite famille s'est rendue dans l'une des destinations touristiques les plus paradisiaques de la planète, Hawaï. C'est Cecilia Rodhe qui a dévoilé ce petit voyage à quatre sur son compte Instagram. L'ancienne Miss Suède 78, aujourd'hui âgée de 60 ans, a publié deux photos de ses vacances en compagnie de ses enfants. Sur l'une d'elle on peut voir Joakim, Yelena et Nohea - qui habitent à Hawaï - faire les gros bras au milieu d'une zone très verte. "Mystical Iao Valley avec les plus précieux. Rien n'importe plus pour moi", écrit Cecilia en commentaire de sa publication.

Mais ce n'est pas la seule photo partagée par l'ex-femme de Yannick Noah. Sur la seconde, on peut voir que Joakim prend son rôle de tonton à coeur. Prenant sur ses épaules le petit Nohea, l'ancien basketteur de 36 ans est tout sourire et profite à fond de ses vacances en famille. "Mes deux garçons préférés au monde. Je vous aime plus que tout les gars", ajoute Cecilia. Un message auquel à rapidement répondu Joakim en commentaire avec un joli : "On t'aime aussi maman".