Gianluigi Donnarumma : Le gardien du PSG vit un calvaire pour son retour en Italie et finit en pleurs !

C'est une arrivée qui fait beaucoup moins parler que celle de Messi ou encore de Sergio Ramos cet été, mais la venue de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain n'en reste pas moins un très joli coup. Élu meilleur joueur de l'Euro 2021 remporté par sa sélection, le portier italien a laissé de gros regrets du côté de son ancien club, le Milan AC. Parti en fin de contrat et ne permettant donc pas à son ancienne équipe de récupérer de l'argent lors de son départ.

De retour dans son pays et dans la ville qui l'a fait connaître, le géant de 1m96 a vécu une soirée cauchemardesque pour ses retrouvailles avec le public milanais. Si son équipe s'est inclinée 2 à 1 face à une Espagne largement au-dessus pendant toute la partie, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu grand chose à se reprocher sur le terrain, mais ça n'a pas empêché les supporters italiens de le conspuer allègrement ! Dès le début du match, au moment d'annoncer le nom des joueurs, le sien a été copieusement sifflé par les spectateurs de San Siro, le stade de l'AC Milan. Après 4 minutes de jeu, lorsque le jeune gardien de 22 ans a touché le ballon pour la première fois, les sifflets ont de nouveau retentis.

Une banderole hostile et des chants à son encontre

Avant même la rencontre, les supporters mécontents avaient entamé des chants hostiles à son encontre et une banderole déployée dans la ville disait "Tu ne seras plus jamais le bienvenu". Face à cette avalanche de haine, Gianluigi Donnarumma serait rentré en pleurs aux vestiaires à la mi-temps selon les médias italiens. Une situation très compliquée pour le jeune qui ne s'est pourtant pas concentré sur cet aspect dans le message qu'il a posté sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. "Cela ne s'est pas passé comme nous le voulions, mais nous avons fait de notre mieux. L'esprit et l'engagement sont ceux qui nous accompagnent toujours lorsque nous portons les couleurs de notre pays. La tête haute vers les prochains objectifs", écrit-il.

Un retour très compliqué donc pour le portier du PSG, qui va devoir prouver qu'il n'est pas parti pour l'argent, mais qu'il a fait un choix sportif en rejoignant une des meilleures équipes du monde, où il côtoie notamment Mbappé et Neymar.