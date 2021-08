PSG-Strasbourg : Lionel Messi et Sergio Ramos présentés, Kylian Mbappé hué

Il y a bien bien longtemps que le Parc des princes n'avait pas été aussi rempli. Pour la toute première fois depuis plus d'un an et demi, l'arène parisienne (située à la porte d'Auteuil) affichait complet samedi 14 août 2021. Ses 47 9000 places étaient toutes occupées. Et pour cause, c'est une soirée exceptionnelle, pour ne pas dire historique, que les spectateurs ont vécue.

Les festivités ont débuté avec la présentation des nouveaux joueurs du PSG. L'un d'entre eux était tout particulièrement attendu : Lionel Messi. L'Argentin de 34 ans qui vient tout juste de quitter le FC Barcelone, son club de coeur depuis vingt ans, fait partie des 5 nouvelles recrues du PSG. L'Espagnol Sergio Ramos, qui a quitté le Real Madrid, mais aussi Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont tous été présentés hier soir au public parisien.

Lorsque le nom de Lionel Messi a été prononcé, le Parc des princes s'est embrasé.