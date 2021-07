Sergio Ramos au PSG en famille : les dessous de sa folle arrivée à Paris

C'est un des plus gros coups de ce mercato et il est à l'actif du PSG. Alors que le club de la capitale a prolongé le contrat de Neymar et attend toujours de savoir ce que veut faire Mbappé l'an prochain, il poursuit son recrutement 5 étoiles avec l'arrivée de la légende espagnole, Sergio Ramos. Le défenseur, qui a passé plus de 15 ans au Real Madrid, notamment sous les ordres de Zinédine Zidane et aux côtés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, vient de signer un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain.

Une excellente nouvelle pour les fans de foot français qui voient arriver une star de plus dans le championnat de France. Si la rumeur de sa venue a émergé il y a quelques semaines, le club de la capitale a finalement officialisé la signature de Sergio Ramos ce jeudi 8 juillet, affolant les réseaux sociaux. Présent au siège du club parisien hier pour signer son contrat, le joueur de 35 ans a fait le voyage depuis Madrid avec sa femme Pilar Rubio et ses quatre enfants, comme cette dernière l'a montré sur Instagram il y a quelques heures.

Nous te soutiendrons comme nous l'avons toujours fait

Sur une magnifique photo de famille où les quatre petits sont au couleur du PSG et le joueur tient le maillot dans ses mains, Pilar Rubio a ajouté un beau message d'encouragement pour son mari. "Félicitations, chérie pour cette nouvelle étape dans ce grand club qu'est le PSG ! Nous te soutiendrons comme nous l'avons toujours fait", écrit-elle sur cette publication qui a déjà reçu plus de 150 000 likes.