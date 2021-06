Presnel Kimpembe : Son fils Kayis né grand prématuré, un souvenir traumatisant

Toujours en octobre 2019, Presnel Kimpembe s'était confié sur la naissance délicate de son fils, qu'il avait d'abord choisi de ne pas révéler, lors d'une interview accordée au Parisien. "Il est né à la fin du 5e mois de grossesse, faisait-il savoir pour la toute première fois. C'était compliqué, surtout pour sa mère. Elle était obligée d'aller à l'hôpital tous les jours pour donner son lait, faire des exercices de peau à peau pour que le bébé sente que sa maman était là. Après, pour moi aussi, ça a été compliqué. J'y allais la nuit pour me cacher, pour ne pas qu'on m'embête ou qu'on me demande des photos. C'était dur d'avoir le sourire pendant ces moments-là. Quand je finissais les matchs à l'extérieur, j'allais à l'hôpital vers 4h du matin, je repartais vers 6h et j'allais le lendemain à l'entraînement. C'était une vie un peu compliquée pendant quatre mois. C'est là que tu te rends compte que tu as de la chance d'avoir un enfant en bonne santé."

Aujourd'hui comblé et serein avec ses deux garçons, le défenseur des Bleus et du PSG ne cachait pas, il y a deux ans, avoir eu très peur pour son aîné. "Tu n'es jamais sûr à 100% qu'il va survivre quand il a des problèmes de poumons, de respiration. Parfois, il montait d'un étage, puis il fallait qu'il change de service, parce qu'il était tombé malade, se remémorait-il. Des problèmes comme ça sont difficiles à vivre, mais ça forge aussi le caractère."

Toutes ces angoisses sont aujourd'hui bel et bien derrière lui.