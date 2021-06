Euro 2021 - Marco Verratti en couple : l'amour fou avec le mannequin Jessica Aidi

Ce sera l'une des stars de l'Euro 2021 qui débute dès ce soir et durera un mois. Si la France peut compter sur Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, l'Italie à dans ses rangs l'un des meilleurs milieux de terrain au monde en la personne de Marco Verratti. Le footballeur italien de 28 ans rayonne au PSG depuis bientôt neuf ans et semble s'être parfaitement adapté à la culture française. Après une longue relation avec la mère de ses deux Tommaso et Andrea, l'italienne Laura Zazzara, le sportif est aujourd'hui en couple avec le mannequin Jessica Aida.

Aujourd'hui très amoureux de la bombe française de 26 ans, Marco Verratti lui a même fait sa demande en mariage il y a quelques mois. Une aventure fusionnelle entre le "petit hibou", surnom donné dans le football (même sa chérie en a un bien différent pour lui), et celle qui participe à l'émission Les Marseillais et dont la rencontre a été une vrai coïncidence comme l'a raconté la jeune femme chez Sud Radio en février dernier. "On s'est rencontré par hasard quand je travaillais dans un restaurant il y a quelques années pour financer mes études", indique Jessica.