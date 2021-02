Marco Verratti : Le drôle de surnom que lui donne sa fiancée Jessica Aidi

Sur Sud Radio, Jessica Aida est également revenue sur leur première rencontre. "On s'est rencontrés par hasard dans un restaurant où je travaillais il y a quelques années, pour financer mes études. Il avait l'habitude de venir dans ce restaurant, on avait pas mal d'amis en commun." Depuis cette rencontre, c'est l'amour fou entre le footballeur italien et le mannequin, qui lui a attribué un surnom plein d'affection : "Je l'appelle mon petit monkey !"

Le tournage des Marseillais à Dubaï terminé, Jessica Aida retrouve sa vie quotidienne de compagne de footballeur. Une vie qui a ses challenges, comme elle l'explique sur Sud Radio : "Le plus compliqué, c'est pas d'être 'femme de football', c'est plutôt d'être femme d'athlète. Leur emploi du temps est prévu de septembre à juillet, et ils ne peuvent pas y déroger, tout est calé, les entraîneurs sont tous les jours. Ce qui est plus difficile, c'est de s'organiser."

À son tour, Jessica Aida suivra avec attention le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, face au FC Barcelone. Verratti, Mbappé et leurs partenaires s'étaient imposés 4-1 à l'aller.