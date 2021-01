Les Marseillais : La sublime femme d'un footballeur du PSG rejoint le casting !

Pour cette nouvelle saison des Marseillais sur W9, la production a vu les choses en grand. Le tournage, qui a commencé début janvier 2021 et s'étale sur un mois, se déroule à Dubaï, où vivent bon nombre de candidats de télé-réalité. Plus encore, le casting est prometteur. Les emblématiques Kevin Guedj, Carla Moreau, Paga Neuron, Julien Tanti ou encore Jessica Thivenin rencontreront leur nouvelle bookeuse qui n'est autre que la femme d'un très célèbre footballeur.

C'est sur Instagram que les téléspectateurs ont découvert l'identité de celle à qui les candidats devront rendre des comptes. En story sur le réseau social de partage d'images, le producteur des Marseillais Benjamin Giazzi a partagé une photo de lui accompagné de la belle Jessica Aidi, mannequin français. La brune à la jolie chevelure bouclée et au teint caramel n'est autre que l'amoureuse de Marco Verratti, footballeur italien qui évolue au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain.

Le couple s'est même fiancé fin décembre 2020 lors de vacances à Marrakech. En story sur Instagram, Marco Verratti avait partagé une photo de sa douce avec une nouvelle bague laissant peu de place au doute. "Of course... She said yes" ("Bien sûr elle a dit oui", en français), lançait-il. Un mariage à venir près de deux ans après l'officialisation de leur relation en mai 2019, au Grand Prix de Monaco.

D'après nos confrères de Melty, Jessica Aidi ne serait pas simple candidate lors de la prochaine saison des Marseillais. En effet, la jeune femme serait la bookeuse de nos candidats. Un joli coup de la production ! Côté candidats, W9 a dévoilé les noms des participants au programme. Thibault Garcia et sa femme Jessica Thivenin, Paga Neuron, Carla Moreau et le père de sa fille Ruby : Kevin Guedj. Greg Yega, Océane El Himer, Benjamin Samat, Julien Tanti et sa chérie Manon Marsault, ainsi que Maeva Ghennam sont attendus. Sandro, Marine El Himer (soeur jumelle d'Océane), Maddy Burciaga et Luna seront les guest de cette édition. Rappelons par ailleurs que Manon Marsault et Maeva Ghennam ont contracté la Covid-19 et qu'elles ne peuvent, pour le moment, pas intégrer le tournage.