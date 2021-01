Manon Marsaut, positive à la Covid-19 : accusée de mentir, la maman s'explique

Le 3 janvier 2021, le verdict est tombé : Manon Marsault a été testée positive à la Covid-19. Une nouvelle qui résonne comme une hécatombe pour la jeune femme. Déprimée par ses symptômes et sa séparation avec ses enfants (Tiago 2 ans et Angelina 4 mois), la star des Marseillais est en plus accusée de mentir sur sa maladie.

Des moments d'angoisse

Si dimanche elle a pu voir ses enfants de très loin, dans le jardin, pendant la désinfection de sa maison – quelques minutes de bonheur dont elle a profité dans "sa combinaison de cosmonaute" pour les protéger – Manon Marsault a ensuite eu un gros "bad trip". "J'en ai rarement fait un comme ça. En fait ce n'est pas une maladie que je connais (...) En deux jours j'ai eu plein de symptômes et c'est bizarre. je ne sais pas si je l'ai attrapé au Nouvel An ou si je l'avais déjà et que ça s'est déclaré le 1er, c'est-à-dire le lendemain. Je ne comprends pas. Les symptômes sont vraiment apparus le premier au soir", a-t-elle expliqué.

Puis, elle a raconté ce qu'elle a ressenti. Tout a débuté par un mal de gorge, puis est apparue une toux "sèche et désagréable" ainsi qu'un gros mal de tête. Des courbatures ont ensuite fait leur apparition le lendemain. C'était comme "des coups de pieds dans les côtes". Ses yeux brûlaient également. Pour ne rien arranger, Manon Marsault "dort plus du tout" malgré son énorme fatigue. "J'ai passé des heures dans le noir à angoisser avec mon coeur qui s'accélérait mais mon corps ne voulait pas s'endormi", raconte-t-elle.

Manon Marsault accusée de mentir

Confinée et interdite de sortie, Manon Marsault est dans l'embarras. Elle ne peut pas réaliser la "signature finale" d'un grand projet sur lequel elle travaillait. Aussi, sa venue dans Les Marseillais dont le tournage doit bientôt commencer, est reportée. Mais ce qui l'agace le plus c'est qu'on l'accuse de mentir. Elle explique : "Hier j'ai passé dix heures sur mon téléphone et j'ai vu passer des articles qui disent que je fais exprès d'avoir la Covid ou que ce n'est pas vrai pour esquiver le tournage des Marseillais. Je ne suis pas contente de louper le tournage, je compte bien y aller !" Et d'ajouter pour sa défense tel un coup de gueule : "Je ne mens pas sur la Covid. Ce serait très bizarre de ma part de m'enfermer dans une chambre seule, de mentir, de pas voir mes enfants pendant quatorze jours, de ne pas les serrer dans mes bras, de ne pas m'en occuper, de m'isoler de mon mari... j'ai que ça à faire, franchement..."

Quelques minutes plus tard, celle qui a peut-être contaminé Nabilla a posté un message à faire fondre le coeur de toutes les mamans : "L'absence de mes enfants est le plus dur à gérer. Tiago a du mal à comprendre.. mais ma pauvre Angi encore moins."