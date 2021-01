Manon Marsault positive au Covid-19 : Nabilla touchée après leur Réveillon ?

Leur soirée du Nouvel An avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Manon Marsaut, Julien Tanti, Nabilla, Maëva Ghennam et Illan avaient envahi Instagram avec des publications de leur fastueux Réveillon fêté en grande pompe dans un restaurant hors de prix face à la tour Burj Khalifa. Oui mais... quelques jours après cette folle soirée, Manon Marsault a annoncé être positive au Covid-19.

Visiblement épuisée, la jeune femme a déclaré le 3 janvier 2021 sur Snapchat : "J'ai pas dormi de la nuit, et par stress et par douleur parce que j'avais très mal au dos. J'ai du coup eu les résultats ce matin, je suis positive au covid. Toute la famille est négative heureusement. J'ai bien fait de m'isoler quand j'ai commencé à être un peu souffrante."

Très angoissée par cette nouvelle maladie (qui ne lui cause pour le moment que peu de symptômes), elle confie : "Je sais pas si là ça commence à aller mieux ou si ça fait que commencer vu que j'ai pas de fièvre. Mais avant-hier j'avais mal à la gorge et aujourd'hui j'ai plus mal. Donc je sais plus quoi penser de cette maladie. C'est très bizarre j'ai des nouveaux symptômes qui arrivent comme ça. Dans la nuit très mal au dos. Trop bizarre. Je sais même pas si j'ai l'odorat."

J'étais en pleurs cette nuit

Et parce qu'on n'est jamais trop prudent, la famille Tanti a fait venir une entreprise de désinfection afin de nettoyer de fond en comble toute leur maison. Au bord des larmes elle explique : "Je vous cache que j'étais en pleurs cette nuit je m'en doutais et ce matin quand je l'ai appris. Après il y a bien pire dans la vie c'est arrivé à beaucoup de personnes, je suis pas la seule mais bon..."

Désormais que Manon a été testée positive au Covid-19, tous ses camarades du Réveillon sont considérés comme "cas-contact" et doivent respecter un isolement strict de 7 jours. Illan (qui est en colocation avec Milla Jasmine), Nabilla, Thomas, Maeva devraient donc rester en quarantaine pendant quelques jours.