Les Marseillais, l'incendie à la villa : Manon émue, flammes... les 1ères images

C'est un épisode très spécial des Marseillais VS Le reste du monde que W9 diffuse ce mardi 5 novembre 2019. Les téléspectateurs vont découvrir l'incendie qui a ravagé la villa située à Faro, au Portugal. La chaîne de la TNT a dévoilé en avant-première les premières images bouleversantes, sur Facebook.

La vidéo s'ouvre sur les images de la villa dévastée et d'un camion de pompiers se rendant sur les lieux. En voix off, on entend un média portugais rapporter le drame, puis des candidats confier qu'ils ont perdu toutes leurs affaires. Émue, Manon Marsault explique en salle d'interview : "Je vois la maison dans laquelle on vit depuis plusieurs semaines, la chambre dans laquelle je dors, en train de brûler. Les pompiers qui sont en train d'envoyer de l'eau, donc de tout inonder en plus. De l'eau, du feu, de la fumée. C'est quand même hyper choquant."

Après cela, se sont des images d'Hilona, Anthony et Camille en train d'attendre que les pompiers éteignent le feu, sur un trottoir, que l'on découvre. On lit clairement la tristesse et l'inquiétude dans leur regard. "C'est choquant parce que c'est dans la maison où on est en train de vivre une aventure de folie, où on s'amuse, où il y a de la compétition. Et on voit que tout part en fumée. Tout est en train de brûler", déclare Paga, les yeux brillants. Son meilleur ami Greg ajoute que c'est un cauchemar et se demande si le tournage va se poursuivre.

Le tournage interrompu après l'incendie

Face à cette situation effrayante et inédite, les candidats et la production ont dû s'adapter. Le tournage a été interrompu durant plusieurs jours, le temps que la prod' trouve un nouveau lieu pour poursuivre l'aventure. Quelques jours après l'incendie, qui a mobilisé vingt-huit professionnels du feu, Jonathan s'était confié sur le sujet sur ses réseaux sociaux. "Ça s'est passé un jour off. Avec les garçons, on se faisait masser, tout allait bien. Et là, Mila [Jasmine, NDLR] débarque et nous explique qu'il y a le feu dans une chambre. Ni une ni deux, on part en courant. Et quand je débarque dans la chambre d'Hilona pour prendre de l'eau et une serviette, je me rends compte au moment d'ouvrir la porte de ma chambre, où il y avait le feu, que je prenais trop de risques. (...) J'abandonne l'idée d'ouvrir la porte. Je mets de l'eau sous la porte pour voir si les flammes reviennent. Elles reviennent immédiatement. Je comprends que si j'avais ouvert la porte, j'aurais eu un retour de flammes, j'aurais eu un appel d'air. (...) Si Hilona n'avait pas crié, j'aurais pu prendre le risque."

Le petit ami de Sarah Lopez a donc compris qu'il valait mieux sortir et attendre l'arrivée des pompiers. "C'est dur d'être là et de constater qu'on est en train de tout perdre. Pour de nombreuses personnes dont je fais partie, on a tout perdu : passeport, carte d'identité, permis de conduire... (...) C'était une expérience assez difficile, très éprouvante", a poursuivi le beau brun de 29 ans. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas l'origine de l'incendie.