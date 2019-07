Les Marseillais, l'incendie à la villa : un candidat raconte les coulisses

Le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde a pris un nouveau tournant le 7 juillet 2019 à Faro, au Portugal. Un incendie s'est déclaré à la villa, une situation effrayante et inédite à laquelle les candidats et la production ont dû faire face.

Fraîchement rentré en France, l'un des participants a raconté comment cela s'était déroulé. Il s'agit de Jonathan, récemment vu dans Moundir et les apprentis aventuriers 4, également sur W9. Le petit ami de Sarah Lopez a tout d'abord confié : "Ça s'est passé un jour off. Avec les garçons, on se faisait masser, tout allait bien. Et là, Mila [Jasmine, NDLR] débarque et nous explique qu'il y a le feu dans une chambre. Ni une ni deux, on part en courant. Et quand je débarque dans la chambre d'Hilona pour prendre de l'eau et une serviette, je me rends compte au moment d'ouvrir la porte de ma chambre, où il y avait le feu, que je prenais trop de risques. (...) J'abandonne l'idée d'ouvrir la porte. Je mets de l'eau sous la porte pour voir si les flammes reviennent. Elles reviennent immédiatement. Je comprends que si j'avais ouvert la porte, j'aurais eu un retour de flammes, j'aurais eu un appel d'air. (...) Si Hilona n'avait pas crié, j'aurais pu prendre le risque."

Jonathan a donc compris qu'il fallait simplement sortir et attendre l'arrivée des pompiers. "C'est dur d'être là et de constater qu'on est en train de tout perdre. Pour de nombreuses personnes dont je fais partie, on a tout perdu : passeport, carte d'identité, permis de conduire... (...) C'était une expérience assez difficile, très éprouvante", a poursuivi le beau brun de 29 ans. Après ce drame, tous les candidats des Marseillais VS Le Reste du monde sont restés soudés. Et très vite, Jonathan a relativisé en se disant que ce qu'il avait perdu n'était que matériel. "Au final, il n'y a eu aucun blessé et c'est le plus important", a-t-il conclu.

Rappel des faits

Pour rappel, l'incendie s'est déclaré à 17h40, heure locale. Dans son édition du 9 juillet dernier, Le Parisien a expliqué que vingt-huit professionnels avaient été appelés pour maîtriser le feu. Une femme du feu de 21 ans a été hospitalisée en raison d'une "légère indisposition aux fumées". L'incendie a finalement été éteint après un peu plus d'une heure et les dégâts étaient considérables.

Selon Bruno Santos, le commandant en second des pompiers municipaux d'Olhao, la villa était "totalement inhabitable". La production des Marseillais VS Le Reste du monde est donc partie à la recherche d'une nouvelle maison afin de poursuivre le tournage dans les meilleures conditions. Une fois le lieu trouvé, les participants encore en course ont pu reprendre le tournage après quelques jours.