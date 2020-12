Illan (Les Anges) et la polémique du lionceau : énervé, il attaque Hugo Clément

Hugo Clément voit tout ! Très engagé pour la cause animale, le journaliste de 31 ans n'hésite pas à dénoncer certains agissements sur les réseaux sociaux. Sa nouvelle cible ? Le candidat de télé-réalité Illan Castronovo.

Après s'en être pris à Manon Marsault et Julien Tanti ou Maddy Burciaga, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld a épinglé le candidat des Anges 12 en story Instagram, le 1er décembre 2020. Il a tout d'abord posté une photo sur laquelle Illan - qui est actuellement à Dubaï - est assis avec un lionceau dans les bras. "Encore un candidat de télé-réalité qui prend un lionceau pour une peluche dans le fameux parc d'attractions pour influenceurs à Dubaï et qui en fait la promotion sur Instagram", peut-on lire en légende. Il a ensuite mis en ligne des vidéos au cours desquelles l'ancien compagnon de Vanessa Lawrens joue au tir à la corde avec "un fauve en cage" et a dénoncé son comportement.

Très vite, Illan a pris la parole en story Instagram afin de se justifier. Il assure qu'avant de se rendre dans le refuge, il s'est renseigné pour savoir si les animaux étaient bien traités. Il aurait refusé d'aller dans d'autres endroits à cause de ça. Il ne comprend donc pas pourquoi ses publications font autant parler.

Le jeune homme de 27 ans s'en est ensuite pris directement à Hugo Clément qu'il accuse de vouloir faire du buzz sur le dos des animaux. Il lui a tout d'abord reproché de ne pas lui avoir simplement parlé en privé pour lui dire le fond de sa pensée. "J'ai eu une petite discussion avec Hugo Clément en privé parce que j'ai vu qu'il m'avait affiché dans sa story. Du coup je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, si c'était pour gratter des vues. (...) C'est génial de défendre cette cause, mais je pense qu'il faut revoir ses priorités. Ces animaux mangent mieux que certains SDF ou que certaines personnes dans le monde qui meurent de faim. Ils sont mieux traités que certaines personnes dans ce monde. Je pense que l'énergie qu'il perd là-dedans, il devrait plus s'en occuper pour le côté humanitaire", a-t-il expliqué.

Hugo Clément critiqué par Illan

Après avoir rappelé qu'il n'avait fait de mal à aucun animal, Illan a précisé que le refuge dans lequel il s'était rendu n'était pas ouvert au public, qu'il y est allé car il avait un ami qui y travaillait. "Et Hugo Clément me dit : 'Et s'occuper des animaux n'est pas contradictoire avec le fait de s'occuper des humains. Faire une hiérarchie n'a pas de sens.' Evidemment qu'il y a une hiérarchie entre les animaux et les humains. J'adore les animaux, mais les humains sont quand même plus importants que les animaux. On devrait plutôt passer du temps à essayer de sauver les personnes qui sont à la rue et qui meurt de faim plutôt que de s'occuper d'Illan qui a fait une caresse à un lionceau", a-t-il poursuivi.

Illan pense que le papa de Jim (bientôt 11 mois) fait passer les animaux avant les humains, mais assure qu'il ne le jugera jamais pour ça. "Ce que tu fais, c'est pour gratter des vues. Si ce n'est pas pour ça, il fallait venir me parler en privé plutôt que de faire les choses publiquement. Si tu veux des cliques, tu n'es pas mieux que moi. (...) La seule chose qu'il fait, c'est inciter les gens à la haine. Dernière chose, vous pensez qu'Hugo Clément fait ça pour quoi ? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il ne gagne pas d'argent pour les causes qu'il soutient ? Je vous le dis, il gagne sa vie grâce à ce qu'il fait. Donc il se fait de l'argent sur une cause animale. Moi je la gagne en faisant le show, pas sur le dos des animaux ou des humains", a-t-il conclu. Fin du débat ?