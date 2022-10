Hugo Clément : Son plan drague avec Alexandra Rosenfeld ruiné par Ava, la fille de l'ex-Miss France

Loin d'être dupe, la jeune fille cuisine alors le copain de sa mère et taquine le futur couple : "Elle le fixait quand il cuisinait et lui a dit : 'Dis donc, Hugo, tu as une petite amie ? Parce que maman n'a pas de petit copain.' Elle nous fixait et, à table, elle m'a gênée en me demandant pourquoi je regardais Hugo. En faisant ça, je me suis dit qu'elle le choisissait, car elle ne l'avait jamais fait avant." Si sur le moment, ce moment devait être malaisant, Hugo Clément peut quand même remercier Ava, sans qui il ne serait peut-être pas avec Alexandra et donc pas l'heureux papa de Jim. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'il la considère d'ailleurs désormais comme sa propre fille...