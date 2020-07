Alexandra Rosenfeld : Hugo Clément prêt à tout pour la draguer, drôle d'anecdote

Alexandra Rosenfeld s'est livrée comme jamais lors de son interview pour le podcast féminin Bliss Stories. Après avoir évoqué sa phobie de l'accouchement ou son divorce avec Sergio Parisse, le papa de sa petite Ava (10 ans), Miss France 2006 a parlé de son couple avec Hugo Clément et a fait de nouvelles révélations.

C'est en 2018, lors d'un tournage de Fort Boyard (France 2), que la jeune femme de 33 ans a fait la connaissance du journaliste de France 2 âgé de 30 ans. C'était le seul membre de son équipe qu'elle ne connaissait pas, mais Valérie Damidot lui avait assuré qu'il était très sympathique. Très vite, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont discuté ensemble et ne se sont plus quittés, comme si plus rien n'existait autour d'eux. Mais à l'époque, l'ancienne reine de beauté était en couple. Au départ, elle le voyait donc comme un simple ami. "Il m'a dit qu'il m'avait un peu draguée, mais je n'avais pas capté. Je lui disais que c'était génial, que j'avais un copain en Angleterre que je ne voyais quasiment jamais. Et lui se décomposait parce qu'il terminait une relation qui se passait un peu mal. Tout était simple avec lui, donc je m'étais dit que j'aimerais vraiment le garder en tant que pote", a-t-elle expliqué.

Quand Ava jouait les entremetteuses

Après avoir passé du bon temps avec Hugo Clément, Alexandra Rosenfeld a mis fin à son histoire avec son compagnon de l'époque. Mais elle ne s'est pas mise en couple directement avec le beau brun pour autant. "Au départ, c'est plus moi qui freinais. Ça a duré quelques mois, on était juste amis. Je voulais être sûre que c'était le bon. Il a une maison de campagne dans le Sud, à une heure de ma maison, et nous étions allés là-bas, on s'était bien amusés. Je devais ensuite le ramener à l'aéroport, mais il avait envie d'aller uriner à toutes les aires d'autoroute. Donc je me suis dit qu'il allait rater l'avion ... Et il l'a raté", a expliqué la prof de yoga. Et c'était sans doute un stratagème pour passer plus de temps avec elle. Il lui a assuré que des cousins à lui allaient venir dans leur maison de campagne et lui a donc demandé s'il pouvait dormir chez elle. "J'ai donc appelé ma mère pour qu'elle prévienne Ava qu'un copain venait dîner et dormir à la maison. Mais Ava a capté direct. Elle le fixait quand il cuisinait et lui a dit : 'Dis donc, Hugo, tu as une petite amie ? Parce que maman n'a pas de petit copain.' Elle nous fixait et, à table, elle m'a gênée en me demandant pourquoi je regardais Hugo. En faisant ça, je me suis dit qu'elle le choisissait, car elle ne l'avait jamais fait avant", a poursuivi Alexandra Rosenfeld.

Depuis, tous forment une belle-famille recomposée qui s'est agrandie le 3 janvier 2020 avec la naissance de Jim : "On joue, on rit, on parle de tout, c'est un super bon papa. Il est trop fier que Jim ait sa tête. La relation qu'il a avec Ava aussi est trop belle. Il dit toujours 'mes filles'." Un véritable conte de fées.