Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, en couple grâce à une animatrice (EXCLU)

Apprêtez-vous à fondre d'amour. En couple avec Hugo Clément depuis le mois de mai 2018, Alexandra Rosenfeld accepte rarement de se confier à propos de leur rencontre. Et pourtant, en dévoilant quelques détails, la belle jeune femme de 32 ans avait précisé que c'était entourée de tigres qu'elle avait connu les prémices de ses nuits fauves. En participant à l'émission Fort Boyard, les amoureux se sont rencontrés pour la toute première fois devant les caméras de France 2, pour ne plus jamais se quitter. "C'est arrivé comme ça... le coup de foudre, se souvient-elle pour Purepeople. Coup de foudre avec l'aide de Valérie Damidot !"

A l'époque, Alexandra Rosenfeld s'était effectivement jointe à l'experte du marouflage, à l'humoriste Artus, à Cartman, Ariane Brodier et celui qui allait faire battre son coeur. Mais c'est grâce à la reine de la D&CO que leurs âmes n'ont fini par ne faire qu'une. "Dans l'équipe, c'était le seul que je ne connaissais pas, poursuit-elle. Elle me disait 'Tu vas voir, il est super sympa'. Bon, et puis finalement, je l'ai trouvé plus que sympa." Enceinte de quelques mois, la reine de beauté attend désormais d'accueillir le fruit de leur jolie relation.