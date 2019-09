Alexandra Rosenfeld enceinte : Hugo Clément dévoile son baby bump en photo

Après avoir été élue reine de beauté, Alexandra Rosenfeld s'apprête à devenir une reine de la zénitude. Miss France 2006 est récemment devenue prof' de yoga et mercredi 11 septembre 2019, elle a annoncé qu'elle allait prochainement donner ses premiers cours.

La jeune femme de 32 ans sera spécialisée en Warrior Yoga, "une version dynamique et déstructuré du yoga classique" crée par l'ancienne prof' de la Star Academy Aria et son mari Gus. C'est à la salle parisienne La Belle Equipe qu'elle enseignera à ses élèves et elle n'attendra à priori pas d'avoir accouché pour commencer. "Je vous annonce, avec beaucoup de joie, que je vais donner mes cours de Warrior Yoga à la salle de mes chers amis @labelleequipeparis Restez connectés pour les sessions", a écrit la belle blonde qui est enceinte de son deuxième enfant sur Instagram.

Alexandra Rosenfeld peut compter sur le soutien de son compagnon Hugo Clément. Le journaliste de France Télévisions de 29 ans n'a pas manqué d'annoncer son nouveau projet sur le réseau social. "Cette incroyable prof de yoga s'installe à @labelleequipeparis pour donner ses cours. Contactez-la par MP pour réserver @alexandrarosenfeld (ce post est totalement objectif, je ne la connais presque pas)", peuvent lire ses abonnés. Pour illustrer sa publication, il a dévoilé une photo de la maman d'Ava (9 ans, née de son mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse) en pleine méditation. L'occasion de découvrir que son baby bump a bien poussé.