Hugo Clément : Adorable photo de lui enfant, Alexandra Rosenfeld se moque

Amusé par la photo et surtout les quelques mots de sa belle, Hugo Clément a commenté : "C'est un manale ! Hopla !" Ici, "manale", également appelé "mannele" ou "mannala", désigne une viennoiserie en forme de petit bonhomme que l'on retrouve essentiellement en Alsace et Moselle à l'occasion de la Saint-Nicolas. Le futur papa fait donc référence à cette "brioche" qu'Alexandra Rosenfeld n'a su nommer.

C'est depuis l'Australie, qu'il a quitté ce mercredi 31 juillet 2019 au petit matin, qu'Hugo Clément a répondu. Le journaliste s'y était rendu pour des raisons professionnelles. Et alors qu'il tournait un documentaire sur l'écologie des océans pour France 2, le 22 juillet dernier il a été, avec son équipe, arrêté puis inculpé par la police australienne pour intrusion sur une voie de chemin de fer du terminal charbonnier d'Abbot Point. Des charges finalement abandonnées comme il l'avait lui-même précisé sur Twitter.

Dès son retour en France, Hugo Clément pourra retrouver sa belle Alexandra Rosenfeld. Les amoureux semblent plus complices que jamais et ont hâte d'accueillir leur premier enfant ensemble, dont l'arrivée est prévue entre la fin 2019 et le début 2020. Si le journaliste découvrira les joies de la paternité, la jolie blonde se replongera quant à elle dans les couches et biberons. Rappelons qu'Alexandra Rosenfeld est déjà maman d'une petite Ava, bientôt 9 ans, née de ses amours avec son ex-mari le rubgyman Sergio Parisse.