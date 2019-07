Alexandra Rosenfeld enceinte : baby bump et câlin avec Hugo Clément

Entre Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, c'est l'amour fou. La jeune femme, enceinte de son deuxième enfant, a publié une nouvelle photo de couple. Dessus, elle affiche un joli baby bump et se montre complice et amoureuse de son compagnon !

En bref, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément semblent plus heureux que jamais. Rappelons que le journaliste s'apprête à découvrir les joies de la paternité, tandis que la jeune femme est déjà maman d'une petite fille. Ava, qui célébrera bientôt son neuvième anniversaire, est née de ses amours avec son ex-mari le joueur de rugby Sergio Parisse. Une deuxième grossesse qui survient quelques mois après l'officialisation de leur couple en octobre dernier, après leur rencontre sur le tournage de Fort Boyard (France 2). Très amoureux, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément ont, avant d'accueillir leur premier bébé ensemble, passé un cap. En janvier 2019, ils révélaient à nos confrères de Gala s'être pacsés ! Au cours de cette même interview, ils avaient évoqué leur envie de devenir parents. Entre décembre 2019 et janvier 2020, leur souhait sera exaucé !

