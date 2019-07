Hugo Clément, son arrestation en Australie : "Il n'y aura pas de procès"

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après quelques jours de vacances avec Alexandra Rosenfeld, enceinte de leur premier enfant, Hugo Clément a repris le chemin du travail afin de réaliser un reportage en Australie pour France 2. Un documentaire sur l'écologie des océans, plus précisément. Et alors qu'il tournait, son équipe et lui ont été arrêtés et inculpés pour intrusion sur une voie de chemin de fer du terminal charbonnier d'Abbot Point, lundi 22 juillet 2019. Ils ont ensuite été libérés sous caution.

Fort heureusement, Hugo Clément et son équipe ne devront pas faire face à un procès comme l'a annoncé le journaliste de 29 ans sur Twitter, ce jeudi 25 juillet 2019. "L'ambassade de France en Australie m'informe que la police du Queensland a décidé d'abandonner les charges (injustes) retenues contre nous après notre arrestation lors d'un reportage pendant une manifestation. Il n'y aura donc pas de procès. Merci à tous les Australiens qui nous ont soutenus ces derniers jours ! Remerciement particulier au syndicat des journalistes MEAA", a-t-il tweeté.