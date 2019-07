Aria (Star Academy) maman : confidences sur son accouchement difficile

Aria et son compagnon Gus Forristal sont devenus parents d'un petit Calvin, le 13 juillet 2019. Quelques jours après son accouchement, l'ancienne prof de yoga de la Star Academy a posté un long message sur Instagram, afin de raconter comment cela s'était passé.

Ce mercredi 17 juillet 2019, la belle blonde a partagé une photo sur laquelle on peut admirer son fils en train de dormir, allongé sur ses jambes. En commentaire, Aria a expliqué que l'accouchement était une folle expérience. Heureusement, le yoga, qu'elle a pratiqué jusqu'à la fin de sa grossesse, l'a beaucoup aidée. La date de son terme était prévue pour le 7 août 2019. Mais son fils est venu avec trois semaines d'avance.

"Le 12 juillet, j'ai perdu un peu d'eau. Je suis donc allée à la maternité pour voir si j'avais assez de liquide amniotique et on m'a dit que ce n'était pas ça. Je suis retournée chez moi, mais mon gynécologue m'a dit de revenir le samedi matin suivant pour un monotoring, afin de vérifier le coeur du bébé au cas où", a poursuivi Aria. Le samedi, elle s'est donc de nouveau rendue à la maternité pour faire l'examen et l'équipe médicale s'est rendu compte qu'elle perdait du liquide amniotique petit à petit. Ils l'ont donc gardée et ont procédé à un déclenchement, une situation qui a fait paniquer la jeune maman au départ. "Pour la première fois durant ma grossesse, j'ai commencé à ressentir des contractions. (...) Le produit qu'ils m'ont injecté a agi si vite et si fort que les contractions étaient très violentes. Je ne pouvais contrôler mon souffle. J'avais l'impression qu'on me frappait fort à la poitrine."

Aria, qui souhaitait accoucher sans péridurale, l'a finalement demandée tellement la souffrance était difficile à supporter. Très vite, elle s'est donc sentie mieux. À 11h, elle était à deux centimètres et, quatre heures plus tard, le moment était venu d'accoucher. "C'était tellement magique, car je n'ai eu besoin que de pousser deux fois. (...) Pour un premier accouchement, je n'aurais pas pu rêver mieux", a conclu la maman qui a promis de donner plus de détails sur son blog dès que possible.